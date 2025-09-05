Il CorSport titola: "Nkunku alla prova del palloncino"

Il Corriere dello Sport titola così questa mattina: "Nkunku alla prova del palloncino". Il riferimento è all'esultanza di Christopher Nkunku che solitamente festeggia gonfiando un palloncino. Ora che è arrivato al Milan, il francese spera di gonfiarne tanti come ha spiegato ieri durante la sua conferenza stampa di presentazione: "Se mi dovessero servire più di 15 palloncini quest’anno, vorrà dire che ho fatto molto bene".

Il neo acquisto milanista, arrivato a titolo definitivo dal Chelsea, ha parlato poi anche del suo ruolo preferito in campo: "Mi piace giocare come trequartista, poi chiaramente dipende dalle partite e dalle decisioni del mister. Però, gioco tra centrocampo e attacco: questa è la mia posizione preferita".

