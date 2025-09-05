Il CorSport titola: "Nkunku alla prova del palloncino"
Il Corriere dello Sport titola così questa mattina: "Nkunku alla prova del palloncino". Il riferimento è all'esultanza di Christopher Nkunku che solitamente festeggia gonfiando un palloncino. Ora che è arrivato al Milan, il francese spera di gonfiarne tanti come ha spiegato ieri durante la sua conferenza stampa di presentazione: "Se mi dovessero servire più di 15 palloncini quest’anno, vorrà dire che ho fatto molto bene".
Il neo acquisto milanista, arrivato a titolo definitivo dal Chelsea, ha parlato poi anche del suo ruolo preferito in campo: "Mi piace giocare come trequartista, poi chiaramente dipende dalle partite e dalle decisioni del mister. Però, gioco tra centrocampo e attacco: questa è la mia posizione preferita".
Pubblicità
Rassegna Stampa
Forza Ringhio! Spendere molto, spendere bene… Il panettone per Allegri. La gestione di Gimenez. Quando torna la Curva. Carraro e lo scudetto di Calciopoli di Luca Serafini
Le più lette
2 L'ex preparatore dei portieri del Milan: "In Italia più della metà dei portieri titolari in A sono stranieri, occorre pensarci su seriamente"
3 Forza Ringhio! Spendere molto, spendere bene… Il panettone per Allegri. La gestione di Gimenez. Quando torna la Curva. Carraro e lo scudetto di Calciopoli
01/09 Prima sorpresa: l’Inter battuta dall’Udinese. A punteggio pieno Napoli, Juventus, Roma e Cremonese
Primo Piano
Franco OrdinePerché non credo al Milan da scudetto. Un difensore a gennaio: se fosse tardi? Le due anime in società, virus velenoso
Carlo PellegattiInsufficienza al mercato del Milan? Non credo! Il mio voto. Nkunku, un campione. Domanda epocale. Mai creduto a Vlahovic!
Antonio VitielloRivoluzione totale del Milan: 10 acquisti e oltre 20 cessioni. Benissimo il centrocampo, delusione in difesa. Ora tocca a Max
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com