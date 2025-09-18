Il CorSport titola sul Milan: "Il Vecchio Diavolo di Max"

"Il Vecchio Diavolo di Max": titola così questa mattina il Corriere della Sera che spiega che con 26,4 anni di media (la scorsa stagione l'età media era di 25,1) è la nona rosa più “anziana”della Serie A. Fin dall'inizio, tra gli obiettivi del ds Igli Tare e del tecnico Massimiliano Allegri c'era anche quello di inserire dei giocatori di esperienza in un gruppo piuttosto giovane. E alla fine sono arrivati Luka Modric e Adrien Rabiot.

Queste le parole di Tare lo scorso 24 giugno: "Abbiamo analizzato che una delle mancanze dell’anno scorso sia stata la leadership chiara all’interno della squadra. Modric è fondamentale: sarà un punto di riferimento per la squadra che ha bisogno di questi giocatori. Non sarà l’unico, ma ci saranno uno o due acquisti che faranno parte dei giocatori esperti. Poi ci saranno arrivi di giocatori giovani e di grande prospettiva".

