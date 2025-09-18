Il QS sul Milan: "Gimenez rischia. Per Udine pronti Pulisic e Nkunku"

vedi letture

Il Quotidiano Sportivo in edicola questa mattina titola così: "Gimenez rischia. Per Udine pronti Pulisic e Nkunku". Sabato il Milan sarà impegnato alle 20.45 in casa dell'Udinese e per questa gara Massimiliano Allegri dovrà fare ancora a meno di Rafael Leao. In attacco, saranno quindi in tre a giocarsi le due maglia da titolare, vale a dire Christian Pulisic, Santiago Gimenez e Christopher Nkunku.

Il messicano sta faticando parecchio in questo inizio di stagione a trovare la via del gol. Anche nell'ultima partita contro il Bologna a San Siro, l'ex Feyenoord ha fallito almeno due ghiotte occasioni per segnare. Per questo motivo, non è da escludere che a Udine, accanto a Pulisic, possa trovare spazio dal primo minuto Nkunku, il quale ha avuto un ottimo impatto quando è entrato in campo contro gli emiliani. Da capire però quanti minuti ha nelle gambe visto che è ancora indietro di condizione.

