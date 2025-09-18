Nuovo stadio, le prossime tappe: se arriverà l'ok anche del Consiglio Comunale, Milan e Inter scioglieranno la riserva se procedere o no al rogito

L'infinita telenovela sul nuovo stadio che Milan e Inter vogliono costruire insieme potrebbe essere finalmente arrivata alla svolta decisiva. Il condizionale è d'obbligo, ma ieri è stato fatto un passo importante: la Giunta del Comune di Milano ha infatti approvato la delibera per la vendita di San Siro ai due club. Quali saranno ora le prossime tappe?

Come spiega stamattina il Corriere della Sera (ed.Milano), ora ci saranno un paio di Commissioni per esaminare gli aspetti tecnici della trattativa e poi l'approdo in Consiglio Comunale. Nel caso in cui la delibera dovesse essere approvata anche dal Consiglio, allora a quel punto Milan e Inter scioglieranno la riserva se procedere o no al rogito. Il quotidiano ricorda anche che per il momento il club rossonero non ha ancora rinunciato all'ipotesi San Donato.

