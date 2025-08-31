Il Diavolo è spuntato. Il CorSera: "Max cerca gol e geometrie: Dovbyk e Rabiot"
Scrive questa mattina Il Corriere della Sera che il Diavolo è spuntato, anche perché nonostante siano state messe a segno già 8 operazioni in entrata, ne servirebbero almeno altre 3 per ritenere completa ma soprattutto competitiva la formazione di Max Allegri.
Per come sono andate le cose in queste prime due giornate la priorità dovrebbe essere il difensore, ma in merito ai movimenti del Milan in queste ultime ore di calciomercato Il Corriere della Sera ha titolato "Max cerca gol e geometrie: Dovbyk e Rabiot", da sempre richiesta esplicita dell'allenatore rossonero per la sua mediana.
