Il francese aspetta l'esordio. Il CorSport: "Rabiot vota Allegri"
Rabiot scalpita, ha voglia, vuole incidere e mettersi alle spalle quanto successo a Marsiglia. Vuole dimostrare che non è il giocatore della lite con Rowe, ma quello da 10 gol e 6 assist agli ordini di Roberto De Zerbi. Con Allegri in panchina il francese ha vissuto un'altra delle sue migliori stagioni in carriera, e chissà che quest'anno non possa succedere lo stesso, anche perché c'è intrinseco un altro obiettivo: riportare il Milan dove merita, quanto meno in Champions League.
E con un tecnico come il livornese si può tutto, come confermato dallo stesso francese e da Il Corriere dello Sport, che rifacendosi alle dichiarazioni in conferenza del nuovo numero 12 del Milan, ha titolato "Rabiot vota Allegri", riportando anche una sua dichiarazioni: "Con lui si vince". E chissà che questo non possa accadere quest'anno.
