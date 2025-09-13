Il gioiellino che sogna in grande. Il CorSport: "Balentien in rampa"

di Lorenzo De Angelis

In maniera completamente inaspettata contro il Lecce, prima della sosta, Max Allegri ha fatto esordire con la maglia del Milan un giovane attaccante appena 18enne, Cheveyo Balentien, prelevato dal club rossonero quest'estate dall'ADO Den Haag per aggregarlo all'U23. I piani del tecnico rossonero per l'olandese sembrerebbero diversi, anche perché il classe 2006 starebbe prendendo sempre più fiducia e spazio. 

A confermarlo questa mattina anche i colleghi de Il Corriere dello Sport, che analizzando ed approfondendo il discorso legato a questo giovane ragazzo, hanno titolato: "Il gioiellino che sogna in grande: Balentien in rampa".