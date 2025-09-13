Il gioiellino che sogna in grande. Il CorSport: "Balentien in rampa"
MilanNews.it
In maniera completamente inaspettata contro il Lecce, prima della sosta, Max Allegri ha fatto esordire con la maglia del Milan un giovane attaccante appena 18enne, Cheveyo Balentien, prelevato dal club rossonero quest'estate dall'ADO Den Haag per aggregarlo all'U23. I piani del tecnico rossonero per l'olandese sembrerebbero diversi, anche perché il classe 2006 starebbe prendendo sempre più fiducia e spazio.
A confermarlo questa mattina anche i colleghi de Il Corriere dello Sport, che analizzando ed approfondendo il discorso legato a questo giovane ragazzo, hanno titolato: "Il gioiellino che sogna in grande: Balentien in rampa".
Pubblicità
Rassegna Stampa
L'anticipo di Galli - Difesa senza un vero leader: il miglioramento passa dalla relazionedi Filippo Galli
Le più lette
1 MN - Pauluzzi: "Allegri mi ha detto una bella bugia: mi aveva detto nelle prima conferenza che non si era sentito per tutta l'estate con Rabiot"
2 Galeone rivela che Allegri non lo ha ascoltato per un consiglio di mercato di un giocatore molto noto
3 Gozzini svela il contratto di Rabiot: "Bonus ricco in caso di Scudetto, pesante per Coppa Italia o Supercoppa"
01/09 Prima sorpresa: l’Inter battuta dall’Udinese. A punteggio pieno Napoli, Juventus, Roma e Cremonese
Primo Piano
Pulisic provato dalla sosta, può andare in panchina: Loftus e Rabiot si giocano il posto al fianco di Gimenez
Luca SerafiniCardinale in subaffitto. Maldini? In una nuova proprietà... I messaggi di Costacurta alla società. Emergenza con il Bologna, ma non può essere un freno
Franco OrdineMilan: stare tutti, ma proprio tutti, con Allegri. Milan-Como a Perth, un pessimo affare
Carlo PellegattiUn divano duro come un sedile di legno. La lettera a Mr. O’Leary. Allegri e Italiano come Fischer e Spasskij
Milan, l'estate della rivoluzione a centrocampo: negli ultimi anni il reparto non è mai stato così completo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com