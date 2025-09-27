Il Giornale: "Marotta replica a Dalla Chiesa: 'Inter e Milan sono trasparenti'"

Questa mattina l'edizione milanese de Il Giornale titola così in merito alla questione del vendita di San Siro a Milan e Inter: "Marotta replica a Dalla Chiesa: 'Inter e Milan sono trasparenti'". Ieri Giuseppe Marotta, presidente nerazzurro, ha ritirato la laurea honoris causa all'Università Bicocca e a margine dell'evento ha difeso i fondi proprietari di Inter e Milan dopo che il presidente del Comitato Legalità del Comune di Milano Nando Dalla Chiesa ha sostenuto che l’operazione presenta '"rischi mafiosi a monte e a valle": "Oaktree è pronta a confrontarsi con il Comitato Legalità perché ha fatto un’affermazione molto pesante, intravedendo lati oscuri in investitori che invece hanno la massima trasparenza. Nessuno vuole violare le leggi, mi auguro non ci siano preclusioni e tutto sia fatto con la massima trasparenza che del resto Milan e Inter garantiscono. Spero che il problema stadio venga risolto al più presto, perché è un’esigenza di tutti".

Il quotidiano spiega poi che "il match decisivo si gioca lunedì in aula, restano da convincere il capogruppo della Lista Sala Marco Fumagalli e la Pd Monica Romano per arrivare a 25 voti di maggioranza, con la vicesindaco Anna Scavuzzo e l'assessore Emmanuel Conte che ora aprono alla possibilità di emendare lievemente il testo della delibera: un contentino per dare un segnale di compattezza e portare a casa alla peggio astensioni, anche se l’obiettivo sono voti positivi".