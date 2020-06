"La Federcalcio stoppa la Lega: 'No al blocco delle retrocessioni'". Questo il titolo che l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino dedica al calcio italiano nel taglio alto della sua prima pagina. Nei giorni scorsi 16 club hanno votato per il blocco delle retrocessioni in caso di nuovo stop del campionato. Proposta che verrà respinta nel consiglio federale in programma domani.