Il Milan aspetta Gimenez ma si guarda intorno, il QS: "Idea Mateta"

L'ultimo frame di Santiago Gimenez in campo risale a oltre un mese fa: era il 28 ottobre, si giocava al Gewiss Stadium di Bergamo e il Milan pareggiava con l'Atalanta per 1-1. Nel corso del secondo tempo, dopo uno scontro di gioco, il centravanti messicano viene sostituito acciaccato. Anche dopo le prime informazioni post gara non si era pensato a nulla di grave se non un piccolo affaticamento: invece ancora oggi, 2 dicembre, l'ex punta del Feyenoord è ai box e si allena individualmente.

Massimiliano Allegri quando gli hanno chiesto di Gimenez, ne ha sempre tessuto le lodi per il lavoro oscuro in favore della squadra che va assolutamente riconosciuto al numero 7 rossonero. Ciò che però sta mancando sono i gol: solo uno, in Coppa Italia, è troppo poco per un giocatore arrivato per oltre 30 milioni di euro. Per questo il futuro del Bebote è in bilico ma allo stesso tempo, Max spera di ritrovarlo in campo quanto prima. In tal senso il QS scrive così stamani: "Milan: c'è un mal di gola da curare. Idea Mateta, Max aspetta Gimenez". Nel sottotitolo: "Davanti manca qualcosa: contatti col Crystal Palace per il bomber 28enne. Il messicano non si sblocca".