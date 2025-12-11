Il Milan che scotta. Il CorSport: "Maignan e Pulisic decisivi, ma il futuro resta un'incognita"
Se oggi il Milan è primo in classifica è anche grazie, ma forse soprattutto, a Christian Pulisic e Mike Maignan, spesso e volentieri decisivi con gol e parate pesantissime. Basti pensare nell'ultima partita contro il Torino: l'americano entra in campo e nell'arco di 10 minuti ribalta la situazione permettendo alla formazione rossonera di vincere e tornare in vetta alla classifica di Serie A.
Il Milan si gode i suoi campioni, che nella corsa allo scudetto potrebbero risultare ancora più decisivi. Tutto rischia però di avere una fine, soprattutto quando di mezzo ci sono contratti in scadenza. Ed è questo è proprio il caso di Christian Pulisic e Mike Maignan, con Il Corriere dello Sport che questa mattina ha titolato: "decisivi, ma il futuro resta un'incognita"
