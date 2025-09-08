Il Milan e la questione Origi: niente risoluzione del contratto. La situazione
All'inizio dell'estate, Divock Origi era stato a Casa Milan per parlare con la dirigenza della possibilità di trattare la risoluzione anticipata del suo contratto con il Diavolo che scade il 30 giugno 2026. Ma, come spiega stamattina Tuttosport, "dopo i primi discorsi, la contrattazione si è arenata dietro la resistenza del giocatore nel ricevere una cifra bonaria, che potesse consentirgli di liberarsi dal vincolo con il club. Origi, così, rimane agganciato al Milan per l’ultimo anno di contratto ma con l’obbligo di dover rimanere per lungo tempo in Italia per questioni fiscali".
Questi i numeri in rossonero di Origi che non gioca una gara ufficiale con il Milan dal 28 maggio 2023:
PRESENZE SERIE A: 27
PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 8
PRESENZE SUPERCOPPA ITALIANA: 1
PRESENZE TOTALI: 36
MINUTI IN CAMPO: 1187'
GOL: 2
AMMONIZIONI: 2
