Il Milan ospite del Parma. Il CorSport: "Max vuole quota 100"

Il Milan ospite del Parma. Il CorSport: "Max vuole quota 100"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:12Rassegna Stampa
di Lorenzo De Angelis

Questa sera il Milan sarà ospite del Parma in occasione della undicesima giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/26. Partita ricca di insidie, che va affrontata con lo giusto spirito ed atteggiamento, come puntualizzato da Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa di presentazione del match di ieri. 

Partita, quella di stasera, che potrebbe scrivere un piccolo pezzo di storia non solo del Milan ma anche del tecnico toscano, che come titolato questa mattina dai colleghi del Corriere dello Sport "Vuole quota 100", essendo oggi a 99 vittorie alla guida della formazione rossonera,.  