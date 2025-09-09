Il Milan sorride con la cessione di Adli, la Gazzetta: "In cassa 8 milioni"

vedi letture

Tutto fatto tra Milan e Al Shabab per il passaggio a titolo definitivo di Yacine Adli in Arabia Saudita. Il calciatore partirà oggi alla volta di Riyadh, dove sosterrà le visite mediche e firmerà un contratto da capogiro. Il centrocampista francese si legherà al club arabo con un triennale da 7 milioni a stagione, un incredibile balzo in avanti rispetto a quanto percepiva come calciatore del Milan. Il Diavolo si libera così di uno degli ultimi esuberi e lo fa anche guadagnandoci su.

Il Milan può sorridere per l'incasso da plusvalenza che sarà generato dalla cessione di Adli. La Gazzetta dello Sport scrive così questa mattina: "Adli ha deciso: va in Arabia. In cassa 8 milioni". Nel sottotitolo viene riportato: "Il francese ha accettato il trasferimento all'Al Shabab: ingaggio triplicato". Ora alla dirigenza di via Aldo Rossi resta un solo giocatore fuori rosa da sistemare nelle prossime ore: "Ai rossoneri resta a bilancio il solo Origi"