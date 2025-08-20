Il Napoli vuole anticipare Tare e il Milan. Il CorSport: "Hojlund al sorpasso"

Il Milan è da oramai settimane in contatto con il Manchester United per Rasmus Hojlund. Fino all'ultimo il ragazzo ha cercato di far valere la sua volontà di giocarsi le proprie chances con la maglia dei Red Devils, ma l'esclusione dalla lista dei convocati per la prima partita di campionato contro l'Arsenal ha certificato la fine della sua avventura inglese.

Così facendo lo United ha servito un ghiotto assist che il Milan è pronto a sfruttare, se non fosse per il Napoli che si sarebbe inserito con prepotenza nell'affare Hojlund dopo il grave infortunio di Romelu Lukaku. Scrive infatti questa mattina Il Corriere dello Sport "Hojlund al sorpasso", con il club campione d'Italia che cercherà di anticipare il Milan nella corsa al danese giocando tanto sul fatto che a differenza del Diavolo l'anno prossimo giocherà la Champions League.