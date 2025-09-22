Il QS sul Milan: "Nuovo Diavolo formato Max: difesa bunker e attacco letale. Ora nel mirino la Coppa Italia"

Il Quotidiano Sportivo titola così stamattina sul Milan: "Nuovo Diavolo formato Max: difesa bunker e attacco letale. Ora nel mirino la Coppa Italia". Dopo il ko all'esordio contro la Cremonese, il Diavolo ha ottenuto tre vittorie di fila senza subire gol. Ed è proprio sulla fase difensiva che Massimiliano Allegri ha lavorato tanto in questo avvio di stagione, consapevole poi di avere in avanti giocatori di qualità che possono risolvere le partite in ogni istante.

Domenica a San Siro arriva il Napoli e sarà un bel test per la squadra di Allegri che però prima deve pensare ai sedicesimi di Coppa Italia che giocherà domani sera in casa contro il Lecce. "E' uno dei nostri obiettivi stagionali" aveva dichiarato il tecnico milanista a metà agosto alla vigilia dei 32esimi contro il Bari.

