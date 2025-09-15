Il QS titola: "Ecco Modric, scatto Milan"
Il Quotidiano Sportivo in edicola stamattina titola così: "Ecco Modric, scatto Milan". Il Diavolo ha portato a casa ieri sera contro il Bologna la sua seconda vittoria di fila senza prendere gol. Decisiva una rete nella ripresa dell'eterno Luka Modric, autore di una prestazione sontuosa in mezzo al campo al di là del gol. Con questo successo, i rossoneri salgono a sei punti in classifica dopo le prime tre giornate di campionato.
Dopo la partita, Massimiliano Allegri ha commentato così la vittoria del suo Milan in conferenza stampa: "Se vogliamo arrivare tra le prime quattro, bisogna prendere un tot di gol. Abbiamo creato occasioni, fatto una partita molto buona. Anche quando il Bologna ha tenuto il pallino in mano, non abbiamo subito niente rimanendo ordinati. Stiamo crescendo, c'è grande partecipazione. Era importante vincere, poi non bisogna esaltarsi".
