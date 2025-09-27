Il QS titola: "Milan-Napoli, una battaglia in mediana. Max: ecco Leao"

Il QS titola: "Milan-Napoli, una battaglia in mediana. Max: ecco Leao"MilanNews.it
Oggi alle 08:48Rassegna Stampa
di Enrico Ferrazzi

Il Quotidiano Sportivo in edicola stamattina titola così: "Milan-Napoli, una battaglia in mediana. Max: ecco Leao". C'è grande attesa per la gara di domani sera alle 20.45 a San Siro tra Milan e Napoli, una sfida che si deciderà con ogni probabilità a centrocampo dove a dirigere le squadre ci sono due fuoriclasse assoluti come Luka Modric e Kevin De Bruyne

Massimiliano Allegri potrà finalmente contare nuovamente su Rafael Leao, pronto al rientro in campo dopo oltre un mese dall'infortunio al polpaccio rimediato lo scorso 17 agosto in Coppa Italia contro il Bari. Il portoghese partirà ovviamente dalla panchina, ma sarà un'arma importante per il livornese anche a gara in corso. 
 