Il QS titola: "Modric, numeri e meraviglie di una stella. Max ora sogna"
Il Quotidiano Sportivo in edicola oggi titola così: "Modric, numeri e meraviglie di una stella. Max ora sogna". Dopo il gol della vittoria contro il Bologna, le copertine sono tutte per Luka Modric che anche a 40 anni sta dimostrando di poter essere ancora decisivo. In poche settimane, il campionato croato è diventato il faro del Milan e ha preso per mano i rossoneri.
Nel post-partita di Milan-Bologna, Max Allegri ha parlato così di Modric in conferenza stampa: "Luka è un campione, su tutto. Ed è anche molto umile, perché è al servizio della squadra. Siamo molto contenti di averlo, io di allenarlo e i compagni di averlo con loro. Chiede scusa, non si ferma, è meraviglioso".
