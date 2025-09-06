Il suo ritorno è stato caldeggiato da Ibra. Tuttosport: "Milan-Galliani"

A quanto pare il nome di Adriano Galliani è stato fortemente caldeggiato da Zlatan Ibrahimovic, che nell'estate del 2010 sbarcò nella Milano rossonera proprio grazie all'ottimo lavoro dell'allora amministratore delegato del Milan e del suo agente Mino Raiola. 15 anni dopo l'ex attaccante svedese vuole ricambiare il favore, riportando "a casa" chi ha scritto la storia di questo club.

In merito a questo ritorno Tuttosport ha questa mattina titolato "Milan-Galliani" citando anche la famosa canzone di Venditti che spesso il dirigente italiano ha utilizzato come slogan nel corso della sua carriera "Certi amori fanno giri immensi, poi ritornano". E mai come oggi questa canzone si adatta al suo futuro, anche se il ritorno al Milan di Galliani avverrà solo dopo il passaggio del Monza da Fininvest al fondo americano Beckett Layne Vetures.