L'Allegri bis. Tuttosport: "100 giorni sulle montagne russe"
30 maggio 2025-6 settembre 2025. 100 giorni dall'inizio del secondo mandato di Massimiliano Allegri al Milan. In teoria dopo questo lasso di tempo si dovrebbe cercare di tracciare una prima linea, un primo bilancio, ma quanto successo in questi primi 3 mesi, tra calciomercato e casi vari, non consentono di farlo.
Scrive infatti questa mattina Tuttosport "100 giorni sulle montagne russe", con Allegri che comunque continua a lavorare con un obiettivo ben chiaro in testa: riportare in Champions League il Milan, anche se non sarà semplice considerando quanto le concorrenti siano attrezzate per riuscire anche loro in questo.
