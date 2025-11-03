L'apertura della Gazzetta: "StraMilan. Allegri batte la Roma"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "StraMilan". I rossoneri hanno battuto 1-0 a San Siro la Roma dopo una grande partita di carattere. Dopo un inizio di partita in cui i giallorossi hanno creato parecchie occasioni da gol, al 39' è arrivato il vantaggio milanista con Pavlovic, bravo a sfruttare una grande ripartenza di Leao. Nella ripresa, il Diavolo ha legittimato il vantaggio, sprecando a sua volta diverse occasioni, ma nel finale deve ringraziare Maignan che ha parato un rigore a Dybala. Con questo successo, il Milan raggiunge Roma e Inter al secondo posto, a -1 dalla capolista Napoli.

Questo il tabellino di Milan-Roma, match valido per la decima giornata di Serie A.

MILAN-ROMA 1-0

Marcatori: 39’ Pavlovic

LE FORMAZIONI

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.

Ammoniti: 34’ El Ayanoui, 74’ Wesley, 75’ Celik, 78’ Fofana, 83’ Hermoso, 90’+5 Mancini.

Recupero: 1’ 1T, 4’ 2T.