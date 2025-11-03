L'apertura della Gazzetta: "StraMilan. Allegri batte la Roma"
L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "StraMilan". I rossoneri hanno battuto 1-0 a San Siro la Roma dopo una grande partita di carattere. Dopo un inizio di partita in cui i giallorossi hanno creato parecchie occasioni da gol, al 39' è arrivato il vantaggio milanista con Pavlovic, bravo a sfruttare una grande ripartenza di Leao. Nella ripresa, il Diavolo ha legittimato il vantaggio, sprecando a sua volta diverse occasioni, ma nel finale deve ringraziare Maignan che ha parato un rigore a Dybala. Con questo successo, il Milan raggiunge Roma e Inter al secondo posto, a -1 dalla capolista Napoli.
Questo il tabellino di Milan-Roma, match valido per la decima giornata di Serie A.
MILAN-ROMA 1-0
Marcatori: 39’ Pavlovic
LE FORMAZIONI
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers (dal 88’ Athekame), Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Nkunku (dal 84’ Loftus-Cheek), Leao (dal 90’+4). A disp.: Pittarella, Terracciano, Odogu, Estupinan, Jashari, Castiello. All. Massimiliano Allegri.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso (dal 84’ Tsimikas), Mancini, Ndicka; Celik (dal 77’ Dovbyk), El Ayanoui (dal 51’ Pellegrini), Kone, Wesley; Soule (dal 51’ Bailey), Cristante; Dybala (dal 84’ Baldanzi). A disp.: Vasquez, Gollini, Rensch, Ziolkowski, Pisilli, Ghilardi, El Shaarawy. All. Gasperini.
Arbitro: Guida di Torre Annunziata.
Ammoniti: 34’ El Ayanoui, 74’ Wesley, 75’ Celik, 78’ Fofana, 83’ Hermoso, 90’+5 Mancini.
Recupero: 1’ 1T, 4’ 2T.
