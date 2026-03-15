L'apertura della Gazzetta sulla corsa scudetto: "Milan, occasione -5"

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L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Milan, occasione -5". Stasera alle 20.45 i rossoneri saranno impegnati in casa della Lazio e hanno una grandissima opportunità da sfruttare per tenere vivo il sogno di rimontare l'Inter nella corsa scudetto: ieri i nerazzurri hanno pareggiato infatti contro l'Atalanta e vincendo contro i biancocelesti il Diavolo potrebbe andare a -5 dai nerazzurri a nove gare dalla fine del campionato.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 68*

Milan 60

Napoli 59*

Juventus 53*

Como 51

Roma 51

Atalanta 47*

Bologna 39

Sassuolo 38

Lazio 37

Udinese 36

Parma 34*

Cagliari 30

Torino 33*

Genoa 30

Lecce 27*

Fiorentina 25

Cremonese 24

Verona 18

Pisa 15

*una partita in più