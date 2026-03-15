L'apertura della Gazzetta sulla corsa scudetto: "Milan, occasione -5"
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L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Milan, occasione -5". Stasera alle 20.45 i rossoneri saranno impegnati in casa della Lazio e hanno una grandissima opportunità da sfruttare per tenere vivo il sogno di rimontare l'Inter nella corsa scudetto: ieri i nerazzurri hanno pareggiato infatti contro l'Atalanta e vincendo contro i biancocelesti il Diavolo potrebbe andare a -5 dai nerazzurri a nove gare dalla fine del campionato.
LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 68*
Milan 60
Napoli 59*
Juventus 53*
Como 51
Roma 51
Atalanta 47*
Bologna 39
Sassuolo 38
Lazio 37
Udinese 36
Parma 34*
Cagliari 30
Torino 33*
Genoa 30
Lecce 27*
Fiorentina 25
Cremonese 24
Verona 18
Pisa 15
*una partita in più
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