L'uno dipende dall'altro. Il QS: "Milan, niente Dovbyk se Gimenez non va alla Roma"
Stiamo assistendo al più classico degli intrecci di calciomercato, ricco di colpi di scena dati anche dalle dichiarazioni delle parti in causa. Perché mentre Igli Tare parla di valutazioni in corso, il direttore sportivo della Roma Frederic Massara ha cercato di spegnere il fuoco smentendo tutto.
La realtà dei fatti però è un'altra, con il Milan che in qualche modo vorrebbe mettere a disposizione di Max Allegri Artem Dovbyk, al punto di trattarne un normale trasferimento senza mettere in mezzo alcun tipo di scambio. Lascia però intendere questa mattina Il QS, edizione Il Giorno, che l'ucraino dipende molto dal Bebote, visto che "Milan, niente Dovbyk se Gimenez non va alla Roma".
