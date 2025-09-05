La confessione di Leao: "Allegri e Ibrahimovic mi chiedono di usare meno i social"

Quella appena iniziata dovrà essere la stagione della consacrazione definitiva di Rafael Leao che dovrà fare finalmente quel salto di qualità che tutti attendono ormai da anni. L'arrivo di Max Allegri in panchina gli ha dato certamente grandi motivazioni e fin dal primo giorno di ritiro a Milanello il portoghese ha messo in mostra un atteggiamento diverso rispetto agli ultimi anni.

Allegri è convinto e fiducioso di aver toccato le corde giuste con Rafa. Il suo processo di maturazione prevede ovviamente anche qualche strigliatina o regoletta da rispettare: "Allegri e Ibrahimovic mi chiedono di usare meno i social" ha confessato Rafa in una delle sue ultime dirette su Twitch. Il suo pensiero primario deve essere sempre e solo il campo dove deve dovrà dimostrare a tutti di essere finalmente un top player fatto e finito. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.

