La difesa, Leao e Rabiot. La Gazzetta: "Max c'è da fare"
Questa sosta è servita a Max Allegri quanto meno per ricaricare le energie ed organizzare le idee, anche perché da domenica prossima contro il Bologna si comincerà a fare sul serio. La squadra è completa, o meglio, quasi, perché qualcosa il tecnico livornese l'avrebbe puntellata un altro po' nel corso dello scorso calciomercato, ma comunque stiamo parlando di una rosa che ha il giusto mix tra esperienza e prospettiva.
E la bravura di Allegri sarà proprio qui, nel riuscire a far combaciare queste due cose e riportare il Milan dove merita, nell'Europa che conta, in Champions League. Ci sono comunque diversi aspetti importanti sui quali bisognerà lavorare, dalla difesa da blindare e migliorare al nuovo Rafael Leao da prima punta, passando per i Ricci e De Winter che scalpitano fino ad arrivare ad Adrien Rabiot. Insomma, come scritto questa mattina da La Gazzetta dello Sport "Max, c'è da fare", ed anche piuttosto bene.
