La difesa verso Torino. La Gazzetta: "Si scalda l'ex De Winter. E Bartesaghi è pronto"
MilanNews.it
Rispetto alla sfida di domenica contro il Napoli ci saranno novità importanti nella formazione del Milan in occasione del ritorno all'Allianz Stadium di Massimiliano Allegri. Scelte obbligate queste, anche perché il tecnico rossonero dovrà fare i conti con una serie di defezioni che hanno colpito soprattutto la difesa.
La prima riguarda Fikayo Tomori, non al meglio per via di un problema all'adduttore. La seconda, invece, ha a che fare con la squalifica di Pervis Estupinan. In merito a questo, riferendosi ai giocatori sui quali punterà Allegri contro la Juventus, La Gazzetta dello Sport ha titolato "Si scalda l'ex De Winter. E Bartesaghi è pronto"
Pubblicità
Rassegna Stampa
Pulisic centro di gravità del Milan. Il CorSport: "E adesso il club pensa al rinnovo oltre la scadenza"
Quel sì che sarebbe piaciuto a Silvio. Uno stadio nuovo, due squadre, due dediche. Max: non fidarti dei nuovi “laudatores”di Franco Ordine
Le più lette
1 Quel sì che sarebbe piaciuto a Silvio. Uno stadio nuovo, due squadre, due dediche. Max: non fidarti dei nuovi “laudatores”
2 A gennaio il Milan prenderà un attaccante? Moretto: "Si vuole vedere come procede il campionato..."
Primo Piano
Carlo PellegattiL'arteria aortica e la cardioaspirina. Carro sempre più affollato. Il nuovo stadio. Una ipotesi forse molto vicina
Antonio VitielloAllegri ha cambiato tutto! Evento storico per Milano. Modric non è umano. L’importanza del tifo a San Siro
Pietro MazzaraPulisic fenomenale: ecco cosa deve fare la dirigenza con lui. Il Milan è una Squadra vera. Che bella la Curva al suo posto
L'episodio Lucumì-Nkunku fa infuriare il mondo Milan. Preoccupa il trend di quest'anno, Rocchi chiarisca il prima possibile
Milan, l'estate della rivoluzione a centrocampo: negli ultimi anni il reparto non è mai stato così completo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com