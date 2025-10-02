La difesa verso Torino. La Gazzetta: "Si scalda l'ex De Winter. E Bartesaghi è pronto"

Rispetto alla sfida di domenica contro il Napoli ci saranno novità importanti nella formazione del Milan in occasione del ritorno all'Allianz Stadium di Massimiliano Allegri. Scelte obbligate queste, anche perché il tecnico rossonero dovrà fare i conti con una serie di defezioni che hanno colpito soprattutto la difesa.

La prima riguarda Fikayo Tomori, non al meglio per via di un problema all'adduttore. La seconda, invece, ha a che fare con la squalifica di Pervis Estupinan. In merito a questo, riferendosi ai giocatori sui quali punterà Allegri contro la Juventus, La Gazzetta dello Sport ha titolato "Si scalda l'ex De Winter. E Bartesaghi è pronto"