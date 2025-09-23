La Gazzetta in apertura: "Coppa Italia e poi Conte: tocca al Milan"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: "Coppa Italia e poi Conte: tocca al Milan". Stasera alle 21 a San Siro i rossoneri saranno impegnati contro il Lecce nei sedicesimi di Coppa Italia che è uno degli obiettivi stagionali del Diavolo. Per questo motivo, Max Allegri non vuole distrazioni e nessuno deve pensare al big-match di campionato di domenica contro il Napoli.

Il tecnico livornese farà comunque un po' di turnover e rispetto all'ultima partita di Serie A contro l'Udinese dovrebbero esserci quattro cambi: De Winter al posto di Gabbia in difesa, Bartesaghi per Estupinan a sinistra, Ricci per Modric in mezzo al campo e Nkunku per Pulisic in attacco. Ancora out sia Maignan che Leao i quali dovrebbero rientrare domenica contro il Napoli.

