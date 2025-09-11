La Gazzetta in apertura: "Gimenez segna. Gol gioiello con il Messico: Milan eccomi"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Gimenez segna. Gol gioiello con il Messico: Milan eccomi". Il centravanti messicano è atteso oggi a Milanello dove sbarcherà con il morale alto dopo la bellissima rete segnata in nazionale contro la Corea del Sud. E' sicuramente il modo migliore per arrivare alla gara di domenica contro il Bologna a San Siro nella quale dovrebbe partire dal primo minuto.

Dopo il match giocato con il Messico, Gimenez ha dichiarato a ESPN Mexico: "Tutti i gol, credo, hanno lo stesso sapore, sia nelle amichevoli, nel quartiere o nelle partite ufficiali. Come attaccanti godiamo molto quando segniamo, perché aiutiamo la squadra e questo è uno sport di squadra. Prima di tutto voglio fare i complimenti al gruppo che non si è mai arreso: la Corea è un avversario da Mondiale, sono partite molto difficili ed è bello che non abbiamo perso contro di loro. Alla fine do la gloria a Dio".

