La Gazzetta in apertura su Rabiot: "Juve, sarò un Diavolo"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina su Adrien Rabiot: "Juve, sarò un Diavolo". Arrivato nelle ultime ore del mercato estivo a Milanello, il centrocampista francese, preso a titolo definitivo dal Marsiglia, è già un leader del Milan di Massimiliano Allegri che finora lo ha sempre messo titolare e non lo ha mai sostituito. Domenica sarà una partita speciale per lui visto il suo passato alla Juventus.

Dopo la vittoria contro il Napoli, Rabiot ha dichiarato a DAZN sulla prossima trasferta a Torino: "“Io veramente sono contento di tornare allo Stadium. Siamo in testa, sarà una bella partita. Spero di vincere ovviamente, ma sono veramente contento di essere tornato in Italia in questo campionato. Per me sarà emozionante, ho fatto 5 anni lì e mi sono trovato molto bene. Ora sono al Milan e spero di vincere al Milan, lì sarà veramente una bella partita”.

