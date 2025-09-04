La Gazzetta in apertura sul Milan: "Max, ora tocca a te"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina sul Milan: "Max, ora tocca a te". Quello rossonero è il club che ha investito di più in Serie A sul mercato. 165 milioni di euro per rivoluzionare la rosa milanista nella quale sono arrivati alcuni top come Modric, Rabiot e Nkunku, oltre ad alcuni giovani in rampa di lancio come Ricci, Jashari e De Winter.

Chiuso il mercato estivo, ora è tutto nelle mani di Massimiliano Allegri che avrà il compito di tirare fuori il meglio da questo gruppo e riportare in alto il Diavolo dopo il deludente ottavo posto della scorsa stagione. L'obiettivo del club rossonero è tornare in Champions League e lottare fino alla fine per lo scudetto.

