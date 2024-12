La Gazzetta recita: "Super festa per i 125 anni con van Basten, Gullit e Rijkaard"

Si avvicina il giorno del 125° anniversario del Milan: questa sera in anteprima sarà svelata la maglia celebrativa che da domani invece verrà presentata ufficialmente: un kit disegnato nel corso degli ultimi mesi grazie all'aiuto e alle scelte dei tifosi rossoneri. Intanto fervono i preparativi per i festeggiamenti che avverranno domenica 15 dicembre alle 20.45 nella gara contro il Genoa. La Gazzetta dello Sport oggi fa qualche anticipazione, a partire da tre super ospiti d'onore: "Super festa per i 125 anni con van Basten, Gullit e Rijkaard".

I tre olandesi ritroveranno il "loro" San Siro e sono forse gli ospiti più attesi nella grande giornata di festa ma la rosea sottolinea come già molti altri ex campioni abbiano confermato la loro presenza. Una lista: Seedorf, Inzaghi, Pato, Abbiati, Simone, Tassotti, F.Galli, Evani, Donadoni, Costacurta, Serginho, Zambrotta, Jankulovski, Brocchi, Zaccardo e Oddo. Ma non è detto che siano finiti qua: ci si aspetta altre conferme nei prossim giorni.

La rosea riporta anche come si svolgerà la giornata di festa. Nel pre gara saranno premiati tre attaccanti che verranno indotti nella Hall of Fame rossonera: tra van Basten, Shevchenko, Filippo Inzaghi, Weah e Pato. La triade scelta si unirà a Franco Baresi, unico che ha avuto questo riconoscimento. Previsti grandi show con le luci ma anche con la coreografia sugli spalti.