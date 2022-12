La Gazzetta sul Milan: "Leao, è sempre stallo. Nel casting dei campioni spunta anche Zaniolo"

MilanNews.it

"Leao, è sempre stallo. Nel casting dei campioni spunta anche Zaniolo": titola così questa mattina La Gazzetta delo Sport che spiega che per ora in casa rossonera continua a non sbloccarsi la situazione per il rinnovo del portoghese. All'attacco del Milan vengono sempre accostati i nomi di Ziyech e Asensio, così come potrebbe tornare di moda il nome di Zaniolo che ha un contratto con la Roma fino al 2024.