La Gazzetta sulla cessione del Milan: "Red Bird in volo. Investcorp si ritira"

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport dedica un approfondimento alla questione legata alla cessione del Milan e alle trattative tra Elliott e Red Bird che entrano nel vivo, a maggior ragione dopo il ritiro di Investcorp. La rosea titola: "Red Bird in volo". Come riferisce il quotidiano sarebbe sbarcato a Milano anche il fondatore del fondo americano interessato al Milan Gerry Cardinale. Si prevedono firme in tempi brevi con Elliott che va verso la permanenza in minoranza.