La Gazzetta: "Tutto su Leao-Pulisic. In coppia solo due gol, Max aspetta la svolta"
L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "Tutto su Leao-Pulisic. In coppia solo due gol, Max aspetta la svolta". Ad inizio stagione, nei piani di Allegri, la coppia titolare nel suo 3-5-2 doveva essere quella composta da Rafael Leao e Christian Pulisic, ma purtroppo i due hanno giocato insieme solo in poche occasioni a causa di alcuni infortuni che hanno colpito sia il portoghese che l'americano.
La speranza a Milanello è che i due riescano a risolvere in fretta i loro fastidi fisici e che possano presto ritrovare la condizione migliore. Anche se il sogno scudetto è ormai svanito, c'è ancora una qualificazione in Champions League da conquistare in questo finale di stagione e farlo con Leao e Pulisic al top sarebbe certamente molto più semplice.
