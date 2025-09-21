La Juventus pareggia a Verona e la classifica si accorcia. Il CorSera: "Super Milan a Udine"

La Juventus pareggia a Verona e la classifica si accorcia. Il CorSera: "Super Milan a Udine"
Oggi alle 09:36
di Federico Calabrese

"Super Milan a Udine, Juve pari a Verona": apre così in alto l'edizione odierna del Corriere della Sera che fa il punto sul campionato dopo i primi anticipi della quarta giornata di Serie A

Un super Milan vince e convince, 3-0 in Friuli all'Udinese e secondo posto momentaneo alle spalle della Juventus. Frenano i bianconeri che al Bentegodi, contro il Verona, non vanno oltre l'1-1.