La Juventus pareggia a Verona e la classifica si accorcia. Il CorSera: "Super Milan a Udine"
MilanNews.it
"Super Milan a Udine, Juve pari a Verona": apre così in alto l'edizione odierna del Corriere della Sera che fa il punto sul campionato dopo i primi anticipi della quarta giornata di Serie A.
Un super Milan vince e convince, 3-0 in Friuli all'Udinese e secondo posto momentaneo alle spalle della Juventus. Frenano i bianconeri che al Bentegodi, contro il Verona, non vanno oltre l'1-1.
Partita perfetta. Tre campioni. Speranza Leao. Stadio e un nuovo futuro per il Club
