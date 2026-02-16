La visita di Cardinale a Milanello. Gazzetta: "Applaude il Milan, ringrazia Maignan e dà la carica"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in merito alla visita di ieri a Milanello di Gerry Cardinale: "Applaude il Milan, ringrazia Maignan e dà la carica". Meno di un mese dopo dall'ultima volta (21 gennaio), il numero uno di RedBird, che è proprietario del Diavolo dal 2022, ha parlato a lungo con Max Allegri e con la squadra per dare la carica giusta per questo finale di stagione. Il manager americano si è soffermato poi con Mike Maignan, al quale ha fatto i complimenti per il recente rinnovo con il club di via Aldo Rossi.

La presenza di ieri ha un significato speciale: è infatti la prima dopo che l’americano, grazie a Comvest Credit Partners, ha completato il rifinanziamento del debito che lo legava al fondo Elliott, uscito di scena a fine gennaio. Questa visita si inserisce in un percorso di continuità e stabilità, coerente con la centralità che il Milan ha nella visione strategica della proprietà.