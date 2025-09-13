Le ultime da Milanello. La Gazzetta: "Estupinan è recuperato. Il Messico carica Gimenez"

Le ultime da Milanello. La Gazzetta: "Estupinan è recuperato. Il Messico carica Gimenez"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:48Rassegna Stampa
di Lorenzo De Angelis

Nonostante Rafael Leao continui ad essere indisponibile in vista della sfida di domani contro il Bologna arrivano buone notizie dalle parti di Milanello. Scrive infatti questa mattina La Gazzetta dello Sport che "Estupinan è recuperato" dopo quell'affaticamento muscolare che l'ha costretto a saltare l'ultima partita della sosta con l'Ecuador. 

Il tecnico rossonero ha potuto tirare un enorme sospiro di sollievo visto che il terzino si è regolarmente allenato in gruppo, e dunque sarà disponibile per domani. La rosea ha inoltre aggiunto anche "Il Messico carica Gimenez", visto che il gol nell'ultima amichevole prima del rientro potrebbe aver risolevvato il morale di un calciatore totalmente a terra. 