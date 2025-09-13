Le ultime in casa Bologna. La Gazzetta: "Italiano camaleonte. Ecco Bernardeschi e torna Lucumi dal 1'"

Domani sera a San Siro arriva ospite il Bologna, squadra contro la quale poco meno di 4 mesi fa il Milan ha perso la finale di Coppa Italia a Roma rendendo ancora più amara una stagione che si poteva salvare solo vincendo quel trofeo. Le cose rispetto a quel 14 maggio sono cambiate, soprattutto in casa Milan, visto che c'è un nuovo allenatore e nuovi giocatori a dare spinta e linfa a questo corso tecnico.

Lato Bologna c'è qualche novità, soprattutto nei calciatori, anche se l'ossatura, a partire dall'allenatore, è rimasta la stessa. In merito alle ultime notizie provenienti da Casteldebole, La Gazzetta dello Sport ha cercato di dare qualche spunto sulla formazione che si presenterà domani a San Siro, titolando: "Italiano camaleonte. Ecco Bernardeschi e torna Lucumi dal 1'"