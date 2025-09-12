Le ultime in casa Milan. La Repubblica: "Leao sceglie il riposo. Ecco Rabiot"
Il Milan domenica ospiterà a San Siro il Bologna per la terza giornata di campionato, in un remake della scottante finale di Coppa Italia dello scorso maggio a Roma. Vincere, proprio come allora, è fondamentale, anche perché il calendario potrebbe essere favorevole alla formazione di Max Allegri, a patto che però si portino a casa i 3 punti.
Tra le file del Milan ci sono però novità di formazioni importanti, tra assenze e volti nuovi. Scrive infatti questa mattina La Repubblica che "Leao sceglie il riposo", non essendo ancora al meglio per via dell'infortunio al polpaccio, aggiungendo un "Ecco Rabiot", che sbarcato ieri per la prima volta a Milano potrebbe addirittura già essere titolare domenica contro il Bologna visti gli ottimi risultati dei test fisici ai quali è stato sottoposto ieri a Milanello.
