Leao ancora out. Il CorSport: "Gimenez-Pulisic, attacco oceanico"

Il fatto che Rafa Leao non sarà disponibile neanche contro il Bologna sicuramente non ha fatto felice Max Allegri, che sperava di tornare ad avere a disposizione il portoghese al rientro dalla sosta. La lesione al polpaccio che sta smaltendo è però delicata, come confermato da lui stesso, motivo per il quale né il Milan né il calciatore vogliono forzare la mano col rischio di peggiorare la cosa ed allungare i tempi.

Per questo motivo contro il Bologna di Vincenzo Italiano Allegri farà affidamento sugli stessi due che sono scesi in campo sia contro la Cremonese che contro il Lecce. Una conferma per premiarli anche delle ottime prestazioni offerte con le rispettive Nazionali, a conferma del fatto che stanno crescendo di condizione, che migliora di settimana in settimana. In merito a quella che sarà la scelta dell'allenatore del Milan per la sfida di domenica, Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato "Gimenez-Pulisic, attacco oceanico".