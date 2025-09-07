Leao e quel ruolo inedito di prima punta. La Gazzetta: "Obiettivo 20 gol"

Rafael Leao è una delle scommesse di Max Allegri, anche perché il tecnico livornese ha l'obiettivo di trasformare (e rivoluzione) il suo numero 10 in una prima punta. In teoria la sfida di Coppa Italia contro il Bari aveva dato dei buoni segnali, visto il gol da centravanti puro del portoghese, ma Leao è da testare anche contro difese schierate e più organizzate rispetto a quella dei pugliesi.

I presupposti, comunque, sembrerebbero esserci tutti, al punto che La Gazzetta dello Sport questa mattina parla di "Obiettivo 20 gol", che potrebbe essere quello che calciatore e Allegri si sono concordati di raggiungere entro la fine della stagione. Se così dovesse essere, il livornese forgerebbe l'ennesimo fenomeno della sua carriera.