Leao si scalda, ciao Adli: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi
Con la pirotecnica vittoria dell'Italia su Israele di ieri sera, è normale che le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in Italia oggi siano incentrati principalmente sui tre punti conquistati dalla Nazionale del CT Gennaro Ivan Gattuso. Nè sulla Gazzetta dello Sport, nè sul TuttoSport si trova lo spazio per parlare di Milan in apertura, visto il focus incentrato totalmente sulla Nazionale o su notizie più rilevanti in arrivo da altri sport come il tennis o la pallavolo.
Chi scrive in prima pagina del Diavolo è il Corriere dello Sport che questa mattina, in taglio basso, inizia a fare il punto sui recuperi in vista di Bologna, specialmente quello di Rafael Leao. Scrive il CorSport su rossoneri ed emiliani: "Leao si scalda, esame Castro". Poi nel sottotitolo: "Infortunio superato per Rafa che partirà dalla panchina. Santiago non segna dal 16 marzo". Il QS in taglio basso, invece, parla della cessione imminente di Yacine Adli, che in queste ore formalizzerà il suo passaggio in Arabia: "Il Milan incassa altri 8 milioni. Adli in Arabia con ingaggio triennale da top player".
