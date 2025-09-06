Leao va veloce. Il QS: "Più allenamenti e meno "social" per recuperare"

Rafael Leao in questo momento si sente come un leone in gabbia. Il portoghese vorrebbe dare il suo contributo al Milan e ai compagni di squadra, ma l'infortunio al polpaccio non gli ha permesso di scendere in campo nelle prime due uscite stagionali della formazione di Massimiliano Allegri contro la Cremonese e il Lecce.

La sua assenza si è fatta sentire, ma il conto alla rovescia per il ritorno in campo è ufficialmente partito. Qualora martedì dovesse tornare a lavorare in gruppo Leao potrebbe essere già titolare domenica contro il Bologna, raggiungendo così l'obiettivo di un programma fatto da "Più allenamenti e meno "social" per recuperare", come titolato questa mattina in prima pagina da Il QS edizione Il Giorno.