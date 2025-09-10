Leao vuole tornare e segnare, il CorSport: "A tutta per il Milan"

Rafael Leao lavora a parte con due obiettivi in testa. Il primo, quello principale, è tornare a disposizione di Massimiliano Allegri: dopo il gol nei primi minuti di Milan-Bari di Coppa Italia, il portoghese ha riportato un'elongazione del polpaccio destro ed è stato costretto a saltare le prime due di campionato contro Cremonese e Lecce. Il secondo obiettivo del numero 10 è rientrare con il gol, specialmente se questo dovesse arrivare davanti al pubblico amico di San Siro.

È il Corriere dello Sport, questa mattina, a riportare questi ragionamenti, sottolineando che la rete di Leao a San Siro in campionato manca da un po'. Titola il CorSport: "Ritorno e gol. Leao a tutta per il Milan". Nell'occhiello si legge così: "Ko il 17 agosto, vuole esserci contro il Bologna". E poi ancora nei sottotitoli: "Non segna a San Siro in Serie A da maggio 2024, ha 4 allenamenti per completare il recupero. Nel campionato scorso 8 reti tutte in trasferta, una contro i rossoblù".