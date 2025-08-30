Lecce affondato e Dovbyk dice sì. Il CorSport: "Il Milan riparte. Max on fire"

Vincere per arrivare alla sosta nel migliore dei modi. Detto, fatto, e non era scontato considerate le condizione con le quali il Milan arrivava alla trasferta di Lecce. Massimiliano Allegri ha avuto la bravura di lavorare tanto su quella famosissima percezione del pericoloso che tanto ha rinfacciato ai suoi giocatori dopo la sconfitta contro la Cremonese, ed è riuscito a farlo anche bene considerato il clean sheet registrato da Maignan, il secondo della stagione se si considera anche la Coppa Italia.

Sulla vittoria del Via del Mare Il Corriere dello Sport ha titolato in apertura "Il Milan riparte. Max on fire", facendo anche riferimento a quelli che saranno i movimentatissimi ultimi giorni di calciomercato dalle parti di Casa Milan. Dallo scambio Gimenez-Dovbyk, che ha già aperto alla destinazione rossonera, al difensore, passando ed arrivando, ovviamente, anche ad Adrien Rabiot.