Maignan, firma vicina? Gazzetta: "L'agente è a Milano: rinnovo ad un passo"
In casa rossonera continua a tenere banco la questione del prolungamento di Mike Maignan che è in scadenza di contratto al termine di questa stagione. "L'agente è a Milano: rinnovo ad un passo" è il titolo oggi della Gazzetta dello Sport che spiega che il procuratore del francese, Jonathan Kebe, per incontrare la dirigenza rossonera già nelle prossime ore. Il nodo da sciogliere è sempre quello delle commissioni e il vertice in programma servirà proprio a trovare un accordo tra le parti. Intorno a questa vicenda si respira sempre grande fiducia, ma guai a festeggiare prima della firma di Mike.
Intervistato da DAZN ieri sera dopo la vittoria del Milan contro il Como, Maignan ha dichiarato: "Sapevamo che giocare qua sarebbe stato difficile. Eravamo preparati. Abbiamo iniziato mosci, hanno segnato ma non abbiamo preso il secondo. Abbiamo resistito da squadra e abbiamo fatto gol quando volevamo. Ci siamo chiusi bene e questo ci ha dato i tre punti stasera. Sappiamo delle serate da Milan così, con atmosfera e tensione. Quando finiamo così è sempre bello perché abbiamo lasciato tanta energia sul campo: in settimana lavoriamo, quando poi lo mostriamo sul campo è bello”.
