Martedì si torna a lavoro. La Gazzetta: "Leao accelera per la prima da "9""
Dopo alcuni giorni di riposo concessi da Max Allegri alla squadra, o meglio, quella che ne è rimasta dalla sosta per le Nazionali, il Milan tornerà martedì a lavorare a Milanello per preparare la sfida in programma domenica sera a San Siro contro il Bologna.
In attesa che tutti tornino piano piano dai rispettivi impegni con le loro rappresentative, l'allenatore rossonero si aspetta una risposta concreta dal suo numero 10, Rafael Leao. Allegri, così come tutti i tifosi, spera che il portoghese possa tornare a lavorare in gruppo già dal primo giorno di ripresa, perché se così dovesse significherebbe che il giocatore è recuperato al 100%. Non c'è ancora certezza in merito a questa cosa, nonostante l'ottimismo, con La Gazzetta dello Sport che questa mattina ha titolato "Leao accelera per la prima da "9"".
