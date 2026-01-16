Mercato Milan: Kostic piace tanto, ma l'offerta da 5 milioni non basta
Dopo aver chiuso già a fine 2025 l'arrivo in prestito con diritto di riscatto dal West Ham di Niclas Fullkrug, il Milan è al lavoro per provare a definire un altro colpo in attacco, stavolta in prospettiva: ai rossoneri, come spiega stamattina il Corriere della Sera, piace moltissimo Andrej Kostic, centravanti classe 2007 del Partizan Belgrado che inizialmente andrebbe a rinforzare il reparto offensivo di Milan Futuro.
Non sarà però facile arrivare ad un accordo con il club serbo: l'offerta intorno ai 5 milioni di euro presentata dal Diavolo non basta e il Partizan spara alto, chiedendo molto di più per il cartellino del suoi gioiellino. I dirigenti rossoneri stanno provando a colmare questa distanza, ma non sarà semplice chiudere questo affare, anche perchè ci sono anche altre squadra in agguato su Kostic.
