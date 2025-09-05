Mercato Milan, Ordine sul CorSport: "Tanto rumore per due titolari"

vedi letture

Sulle pagine del Corriere dello Sport, Franco Ordine ha parlato così del mercato estivo del Milan: "Se si dà un’occhiata all’ultimo schieramento del Milan a Lecce e a quello probabile contro il Bologna, si ricavano una serie di indicazioni precise. La prima: il disegno tattico, nello svolgimento dell’azione non è il classico 3-5-2 ma un 3-4-2-1 perché l’intenzione di Max - già premiata a Lecce - è quella di portare Loftus-Cheek in coppia con Pulisic (o Nkunku) dietro la punta centrale Leao (o Gimenez). Inoltre se prendiamo nota del credito riscosso da Bartesaghi in alternativa a Estupinan si arriva a concludere che nello schieramento iniziale i due nuovi potrebbero essere Modric e Rabiot, al netto dei rientri dalle rispettive nazionali.

La morale è una soltanto: puntare adesso sull’abilità di Allegri e dei suoi collaboratori per tirar fuori da questa rosa il miglior piazzamento possibile è sicuramente una strada da battere ma farlo avendo seguito le sue indicazioni avrebbe accorciato i tempi e magari migliorato la performance futura".

